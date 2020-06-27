Судно эстонской антарктической экспедиции предлагает развлекательные туры по Таллиннскому заливу

Судно экспедиции Antarktika 200, прошедшее обслуживание на судоремонтном заводе в Насва, прибудет сегодня утром в Таллинн, чтобы приступить к услугам чартерных рейсов в Летной гавани Морского музея.

Руководитель экспедиции, Тийт Пруули, подтвердил, что слухи об увеселительных поездках продвинулись вперед, и уже сделаны первые бронирования. По словам Пруули, судно можно арендовать для однодневного тура по Таллинскому заливу, а также для длительных морских прогулок в соседние страны, например на острова Финляндии. В случае более коротких рейсов судно может принять на борт до 24 пассажиров, при более длительных рейсах предусмотрены места в каютах для двенадцати человек.

День на "Беллинсгаузене", с капитаном и хотя бы одним членом экипажа, стоит тысячу евро плюс налог с оборота. При более длительные поездках придется еще заплатить за топливо. На борту предоставляются чай, кофе и вода, а об остальном питании нужно будет позаботиться самостоятельно. Капитан Прийт Кууск подтвердил, что шеф-повар судна Венд, то есть тезка капитана Прийт Кууск, дал свое согласие готовить для экипажа на камбузе во время чартерных поездок.

В зависимости от сложности рейса, для управления судном требуется 2-4 человека, но если среди пассажиром окажутся люди с опытом мореплавания, они также смогут участвовать в работе экипажа.