Судно эстонской антарктической экспедиции предлагает развлекательные туры по Таллиннскому заливу

Посетившее в этом году по случаю 200-летия открытия Антарктиды южный континент экспедиционное судно «Адмирал Беллинсгаузен» начинает предлагать прогулочные туры по Таллинскому заливу, агентом судна является туристическая компания Тийта Пруули GO Travel, пишет Postimees.
Судно экспедиции Antarktika 200, прошедшее обслуживание на судоремонтном заводе в Насва, прибудет сегодня утром в Таллинн, чтобы приступить к услугам чартерных рейсов в Летной гавани Морского музея.
Руководитель экспедиции, Тийт Пруули, подтвердил, что слухи об увеселительных поездках продвинулись вперед, и уже сделаны первые бронирования. По словам Пруули, судно можно арендовать для однодневного тура по Таллинскому заливу, а также для длительных морских прогулок в соседние страны, например на острова Финляндии. В случае более коротких рейсов судно может принять на борт до 24 пассажиров, при более длительных рейсах предусмотрены места в каютах для двенадцати человек.
День на "Беллинсгаузене", с капитаном и хотя бы одним членом экипажа, стоит тысячу евро плюс налог с оборота. При более длительные поездках придется еще заплатить за топливо. На борту предоставляются чай, кофе и вода, а об остальном питании нужно будет позаботиться самостоятельно. Капитан Прийт Кууск подтвердил, что шеф-повар судна Венд, то есть тезка капитана Прийт Кууск, дал свое согласие готовить для экипажа на камбузе во время чартерных поездок.
В зависимости от сложности рейса, для управления судном требуется 2-4 человека, но если среди пассажиром окажутся люди с опытом мореплавания, они также смогут участвовать в работе экипажа.
Капитан Кууск заявил, что изначально чартерные рейсы планируется продолжать как минимум до конца этого лета. Поскольку судно параллельно выставлено на продажу, планы могут измениться с появлением очень нетерпеливого нового владельца, и тогда от согласия новых и бывших судовладельцев будет зависеть, останется ли судно работать в Финском заливе до конца сезона или продолжит свое плавание в других морях.