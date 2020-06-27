Сб, 27.06.2020
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Латвия восстановит воздушное сообщение с Великобританией в ближайшее время

20.mai: Tallinna lennujaamast väljus airBalticu lennuk, mis viis reisijad Riiga.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Регулярное воздушное сообщение между Латвией и Великобританией возобновится в ближайшее время, заявил в Твиттере  министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, ссылаясь на список стран, опубликованный Центром профилактики и контроля заболеваний.

"Тех, кто заинтересован, прошу следить за информацией авиакомпаний", - добавил министр.

Как сообщалось, согласно обновленному списку ЦПКЗ, самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать приезжим из шести стран ЕС и ЕЭЗ. Это Швеция, Португалия, Великобритания, Румыния, Болгария и Люксембург, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Самоизоляцию не должны соблюдать приезжие из стран, где 14-дневная заболеваемость Covid-19 составляет менее 15 случаев на 100 тыс. жителей.

По новейшим данным, в Великобритании этот показатель составляет 24,4 случая на 100 тыс. населения, и это меньше, чем неделю назад.

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