Суд по делу МН17: теории заговора или альтернативные сценарии

"Нас спрашивают, почему мы рассматриваем версии, которые люди называют теориями заговора, - сказала в суде адвокат обвиняемого россиянина Олега Пулатова Сабина тен Дошат. - Это не значит, что мы верим в них. Защита должна рассмотреть все альтернативные сценарии".

Дело о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рассматривает Гаагский окружной суд Нидерландов, слушания проходят в юридическом комплексе Схипхол. Обвиняемыми в причастности к падению самолета и смерти 298 человек проходят три гражданина России и один гражданин Украины.

Из них только подполковник запаса ВДВ российской армии Олег Пулатов согласился взаимодействовать с представителями суда. Его интересы защищают два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина. При этом Кутьина не имеет права действовать от имени Пулатова в Нидерландах - она может только предоставлять коллегам информацию для его защиты.

Что было на этой неделе

Слушания начались в марте и с перерывами продолжаются до сих пор. На этой неделе большая часть времени заседаний была предоставлена для выступлений стороны защиты.

Адвокаты Пулатова заявили, что из-за коронавируса не могут связаться со своим подопечным и детально обсудить ход судебных разбирательств. По словам юристов, созвониться с бывшим российским офицером по телефону им удается крайне редко, а использовать другие средства связи не получается.

В ответ представители прокуратуры Нидерландов отметили, что Пулатов активно подшучивает над ходом процесса на одном из форумов, а значит может следить за ходом разбирательств, но осознанно выбрал не общаться со своими адвокатами.

Защита Пулатова подала прошение провести повторное расследование альтернативных сценариев:

крушение "Боинга" в результате атаки украинского военного самолета;

поражение ракетой системой противовоздушной обороны из-за того, что украинские штурмовики использовали "Боинг" в качестве "живого щита";

поражение из ЗРК "Бук", принадлежавшего Украине.

Адвокаты Пулатов ходатайствовали о повторном допросе нескольких экспертов, чьи заключения приобщены к материалам дела, а также десятков свидетелей, в том числе и загадочного испанского диспетчера Карлоса.

Интервью с ним неоднократно появлялись в российских государственных СМИ. Затем журналисты и следователи выяснили, что человек, называвший себя "диспетчером Карлосом", никогда не был диспетчером. Оказалось, что он был ранее судим за мошенничество, а сейчас живет в Румынии и получал за свои интервью денежное вознаграждение.

Бесконечное расследование?

Ранее представители обвинения объясняли, как следствие изучало альтернативные версии крушения "Боинга" и почему был сделан вывод об их несостоятельности.