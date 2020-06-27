Сб, 27.06.2020
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Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне десятилетние тюремные сроки

WASHINGTON, DC - JUNE 16: U.S. President Donald Trump speaks during an event in the Rose Garden on Safe Policing for Safe Communities, at the White House June 16, 2020 in Washington, DC. President Trump signed an executive order on police reform amid the growing calls after the death of George Floyd. Alex Wong/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: ALEX WONG/AFP

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат десятилетние тюремные сроки.

"Многие находятся под стражей, а многие другие разыскиваются за акты вандализма против федеральной собственности в парке Лафайет. 10 лет тюремного заключения!" - написал президент США в Твиттере.

Трамп прикрепил к опубликованному сообщению фотографию с лицами вандалов.

Сообщается, что ущерб, нанесенный в ходе протестов Вашингтоне, может быть расценен как уголовное преступление.

После того, как протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, вспыхнули и в Вашингтоне, манифестанты, в частности протестовали, на площади Лафайет в непосредственной близости от Белого дома.

Тогда вокруг близ Белого дома были возведены заграждения, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Тем не менее, в одну из ночей протестующие попытались опрокинуть с постамента статую президента Эндрю Джексона, установленную на площади Лафайет.

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