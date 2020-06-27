Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне десятилетние тюремные сроки

"Многие находятся под стражей, а многие другие разыскиваются за акты вандализма против федеральной собственности в парке Лафайет. 10 лет тюремного заключения!" - написал президент США в Твиттере.

Трамп прикрепил к опубликованному сообщению фотографию с лицами вандалов.

Сообщается, что ущерб, нанесенный в ходе протестов Вашингтоне, может быть расценен как уголовное преступление.

После того, как протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, вспыхнули и в Вашингтоне, манифестанты, в частности протестовали, на площади Лафайет в непосредственной близости от Белого дома.