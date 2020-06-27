Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне десятилетние тюремные сроки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат десятилетние тюремные сроки.
"Многие находятся под стражей, а многие другие разыскиваются за акты вандализма против федеральной собственности в парке Лафайет. 10 лет тюремного заключения!" - написал президент США в Твиттере.
Трамп прикрепил к опубликованному сообщению фотографию с лицами вандалов.
Сообщается, что ущерб, нанесенный в ходе протестов Вашингтоне, может быть расценен как уголовное преступление.
После того, как протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, вспыхнули и в Вашингтоне, манифестанты, в частности протестовали, на площади Лафайет в непосредственной близости от Белого дома.
Тогда вокруг близ Белого дома были возведены заграждения, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Тем не менее, в одну из ночей протестующие попытались опрокинуть с постамента статую президента Эндрю Джексона, установленную на площади Лафайет.