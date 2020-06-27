Бизнес трех эстонцев по перепродаже телефонов удвоил обороты

Компания Replace, основанная Урво Мяннама, Крисом Мяннама и Паулем Падриком, сумела за несколько лет превратиться в крупную компанию в эстонском понимании. На них работают почти 300 человек. В прошлом году оборот компании составил почти 71 млн евро, а чистая прибыль - 6,8 млн евро, говорится в годовом отчете.

Рост произошел главным образом из-за того, что они присоединились к другой компании, Rework OÜ, которая добавила ноутбуки и другое ИТ-оборудование в ассортимент продукции материнской компании и открыла для них более широкий скандинавский рынок.

В конце прошлого года Replace полностью перешла под шведскую компанию Xllnc Nordic AB. Эстонские учредители получили деньги и долю в Xllnc. Утверждалось, что это был один из крупнейших поглощений в Эстонии в прошлом году, о котором широкая публика никогда не слышала.