New York Times: Россия предлагала талибам деньги за убийство военных США в Афганистане

Военная разведка США подготовила об этом детальный доклад. При этом указано, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад, сообщает РБК.

Эти данные были подтверждены во время допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу. NYT ссылается на анонимных чиновников, которые сообщили, что Трамп не решил, как на это реагировать.

Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы NYT о комментарии. В то же время, в Кремле сказали, что не слышали о подобных обвинениях.

"Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Соединенные Штаты обвиняли Россию в том, что она тихо поставляет стрелковое оружие талибам.

NYT предполагает, что РФ хочет оставить американцев втянутыми в войну, чтобы отомстить за убийство русских наемников в США в Сирии, где Москва поддерживает президента Башара Асада.

На протяжении почти 20 лет борьбы с талибами Соединенные Штаты решили выводить войска из Афганистана. В феврале Соединенные Штаты и талибы заключили соглашение, предусматривающее поэтапный вывод войск США.