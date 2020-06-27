Сб, 27.06.2020
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  • Неизвестный живодер расстрелял кошку, животное спасти не удалось
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Неизвестный живодер расстрелял кошку, животное спасти не удалось

Pilt kõnealusest kassist, keda hiljaaegu tulistati. Juhtumist on teavitatud politseid.

ФОТО: Erakogu

Недавно в Тяэкси волости Пыхья-Сакала была подстрелена кошка, которая, к сожалению, не выжила, пишет Sakala.

В группе "Sind on märgatud, Viljandis" («Вас заметили в Вильянди»)  в сети Facebook в пятницу вечером было опубликовало сообщение о том, что неизвестная кошка навещала семью по вечерам в течение нескольких недель. Кошку кормили, с ней играли дети.

Потом кошка исчезла на несколько дней, а когда появилась снова, была сильно ранена. О животном позаботился Вильяндский приют для животных, который доставил ее в клинику.

В пятницу стало ясно, что животное, к сожалению, не выживет. В сообщении говорится, что в кошку стреляли три раза, так что ее нижняя челюсть и язык были раздроблены.

Об инциденте было сообщено в полицию. По данным полиции, выстрел из пневматической винтовки не может сломать кости.

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