Неизвестный живодер расстрелял кошку, животное спсти не удалось

В группе "Sind on märgatud, Viljandis" («Вас заметили в Вильянди») в сети Facebook в пятницу вечером было опубликовало сообщение о том, что неизвестная кошка навещала семью по вечерам в течение нескольких недель. Кошку кормили, с ней играли дети.

Потом кошка исчезла на несколько дней, а когда появилась снова, была сильно ранена. О животном позаботился Вильяндский приют для животных, который доставил ее в клинику.

В пятницу стало ясно, что животное, к сожалению, не выживет. В сообщении говорится, что в кошку стреляли три раза, так что ее нижняя челюсть и язык были раздроблены.