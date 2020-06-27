Насладиться звуками городского фортепиано в Тарту - редкая удача и несомненная услада для ушей

«Это довольно неожиданный величественный гость, появление которого в городском пространстве редко согласовывается до конца. Вы встретите его случайно, когда попадаете в нужное место в нужное время », - поднимает тайную завесу художественный руководитель дня города Рейго Тамм.

Первое выступление Tartu City Piano - при хороших погодных условиях - будет проходить каждый час 29-го июня с 12.00 до 20.30, на нем сыграют Олав Эхала, Стен Хейноя и Свен-Сандер Шестаков.

Этим летом ежегодный оперный фестиваль, который традиционно проводят в День города Тарту, не будет состоять из гала-концертов и оперных представлений в интересах здоровья гостей торжества. Однако 29-го июня студенческий город будет полон сюрпризов - стоит только оказаться в нужном месте в нужное время.

«Минувшая весна заставила нас, как и многих других, изменить концертные планы и отменить пятый день рождения оперного фестиваля, который полюбился жителям Тарту», - отметил директор Дома Народа Тийги и продюсер Дня города Тарту Марис Пеэбо.