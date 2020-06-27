Журналист Arter взял из дома подушку, чтобы лежать рядом с рабочими-мигрантами было мягче, а руки могли двигаться быстро и безболезненно. Цель журналистского эксперимента состояла в том, чтобы выяснить, действительно ли горячо обсуждаемая сегодня работа по сбору клубники является столь убийственно тяжелой.

На второй час работы, когда на часах уже половина восьмого утра, самочувствие постепенно ухудшается. Возникает легкая тошнота, которая, в свою очередь, вызывает слабость. Это ощущение знакомо по тем временам, когда начинает подташнивать при быстрой езде по горным дорогам.

Но здесь скоростей нет. Движение медленное, медленнее не бывает. И к тому же - по прямой. Почему же тогда вдруг стало так дурно?

Кадри Небокат, хозяйка хутора Лаари в Тартуском уезде, еще накануне вечером уверяла, что ничего страшного не будет. Что я представляю себе большие трудности, чем на самом деле. А именно, я высказал его мнение, что бег на Тартуском марафоне на полной скорости, вероятно, приятная прогулка в лесу по сравнению с тем, с чем приходится сталкиваться на ее полях.

Уборка клубники ФОТО: Margus Ansu

Хотя день обещал быть чудесным. Солнце светило в безоблачном небе. Безветренно. Я прибыл, как и просила Небокат, за десять минут до шести утра на ее клубничное поле площадью шесть гектаров. Оно находится в получасе езды от Тарту в стороны Вильянди. Цель состояла в том, чтобы попробовать на себе сбор клубники, ставший главной темой первой половины лета этого года.

Есть много оценок этой работы, как политической, так и национальной, как, физической, так и налоговой. Вы уже знаете: если правительство не разрешит трудовую миграцию в Эстонию, большая часть клубники не будет собрана; эстонцы не хотят делать работу, которую украинцы с удовольствием бы сделали, поскольку это по сути дела рабство, к принуждают которому только отчаянный голод и страдания; и, вообще, следует проверить, платят ли производители клубники налоги государству.

Бешеный темп

Это правда, что когда в шесть часов утра за спиной синего трактора советских времен начинает двигаться передвижной подмосток шириной не менее десятка метров, рядом со мной лежат пять украинцев и только один эстонец. Кроме того, на помощь Небокат пришла ее подруга Аннели Рамъялг, преподаватель Строительного института Таллиннского технического университета, которой приходится каждый раз спешить к тому месту, где кто-то не успевает собирать клубнику в заданном темпе.

Журналист Postimees Прийт Пуллеритс ФОТО: Margus Ansu

Я подложил под грудь взятую из дома мягкую красную подушку, чтобы было мягче и удобнее. Моя задача - собрать все спелые красные ягоды, потому что если какие-то оставить, из них может развиться плесень, которая повредит все ягоды, которые еще созрели. Критерием для оценки того, является ли клубника достаточно спелой, является вопрос: купили бы вы те ягоды, которые, по вашему мнению, собираетесь сорвать? (Ответ на этот вопрос иногда отнимает много ценных десятых долей секунды.) Кроме того, все прогнившие ягоды нужно сорвать и бросить между бороздами.

Хотя трактор катится вдоль трехсотметровых грядок клубничных растений с черепашьей скоростью, первоначальный темп кажется сумасшедшим. Тем более, что клубнику нужно собирать сразу с двух грядок. Это во-первых. Во-вторых, я вдруг понимаю, что это значит, когда спортивные комментаторы на соревнованиях по биатлону говорят о позиционной ошибке. Если вы ляжете под немного неправильным углом к ​​цели, выстрелы будут идти мимо - то же самое и на клубничном поле: если вы не расположителсь на подвижном помостке идеально по центру между двумя грядками, вам придется неестественно вытягиваться, а это выматывает. Вскоре я обнаруживаю, что у меня позиционная ошибка, но времени на регулировку нет. Нет времени даже вытереть каплю пота, которая падает со лба на линзы очков и размывает зрение.

Бригадир Наталья Сенчишина ФОТО: Margus Ansu

И в-третьих, так же, cуета и трепыхание не помогут ни в спорте, ни на в клубничном поле: технология становится решающей. Растения нужно обрывать с боков, пригибая их рукой, потому что таким образом ягоды, спрятанные в тени листьев, становятся более заметными - не нужно тянуться туда, где виднеется первая же красная ягода. Это легко объяснить, как и базовый классический лыжный шаг - но вы попробуйте выполнить его правильно!

В довершение необходимо постоянно быть сосредоточенным: глаза должны быстро двигаться, руки должны быстро ходить, пальцы должны быстро подниматься. В левой грядке, потом в правой. Снова в левой. Снова в правой. Позволить себе перевести дух можно только, если попадется увядшее растение, а их очень мало.

Выявленный брак

Первый перекур объявляет украинский прораб Наталья Сенчишина, когда прошел почти час. Пять минут, не больше. Затем - снова на живот и работать далее.

На второй рабочий час я чувствую себя немного плохо. И причиной не летняя жара. Подмосток со всех сторон покрыт белым прочным материалом, так что солнце напрямую спину не греет. Дело также не в выхлопных газах трактора, так как они испаряются из выхлопной трубы высоко над землей, не оставляя запаха. Вряд ли дело в том, что взгляд постоянно направлен вниз, потому что в этом случае, я полагаю, болела бы голова. Но она не болит.

Уборка клубники ФОТО: Margus Ansu

Наконец, я понимаю: причина в подушке. За счет нее верхней части тела лежать мягче, но она постоянно давит в области треугольника под грудью. Оттуда и начинает распространяться чувство тошноты. Поэтому я испытываю некоторое облегчение, когда после второго часа работы бригадир приказывает всем выястроиться в цепочку, чтобы загрузить в грузовик коробки с первым ранним урожаем. Эту клубнику скоро доставят на тартуский рынок. Голова еще немного кружится от быстрого изменения положения, но тошнота ослабла, и сомнение в том, что я выдержу до конца, можно временно развеять.

Потому что прерываться нельзя: тогда две грядки клубники просто не будут собраны. Что означает, что они будут плесневеть и гнить.

Мы достигаем другого конца трехсотметрового поля всего за два с половиной часа. Затем можно отдышаться в течение десяти минут, пока трактор не развернется.

Украинский бригадир очень серьезно относится к своим обязанностям. Уже в начале дня она подошла к моим собранным ящикам и выудила оттуда ягоды, которые оценила как недостаточно зрелые. Она показала их мне, я ответил по-русски: "понял" - и выбросил их. Некоторое время спустя она подошла ко мне снова и сорвала три блестящие ягоды, мимо которых я прошел. Она показала их мне, как красиво - конечно, с намерением указать, какой брак я натворил. Четверть часа спустя она сделала то же самое, теперь уже с восклицательным восклицанием, которое можно было перевести на эстонский как «боже мой!».

Нужно быстро оценивать, годится клубника для сбора или нет ФОТО: Margus Ansu

Счастливая улыбка

Я понятия не имею, как поживают мои соседи. У меня нет времени, чтобы отвести взгляд. Даже на секунду. Тем не менее, я замечаю, что подруга хозяйки хутора вынуждена помогать мне и лежащему рядом со мной украинцу лет семидесяти. Он также новичок, потому что он по профессии строитель. Однако строительные работы в Эстонии закончились, и теперь он по очереди помогает с уборкой урожая на двух хуторах. Вероятно, из-за этого Небокат поставила меня рядом ним как два явно более слабых звена - чтобы ее подруге было легче по очереди помогать нам.

Кадри Небокат и Наталья Сенчишина (слева) ФОТО: Margus Ansu

На исходе третьего часа работы, когда, по крайней мере, тошнота почти утихла, подошла бригадир и спросила, приду ли я работать в ближайшие дни. Она спрашивает это любезно, но я понимаю, что она думает и какой ответ ожидает. Поэтому я даже рад возможности ответить честно: «Будьте спокойны! На ваше счастье, не приду!»

Больше она проблемами моей рабочей силы и качества не занималась.

Прийт Пуллеритс на перекуре ФОТО: Margus Ansu

К счастью для меня, рабочий день, еще вчера запланированный как восьмичасовой, будет сокращен до пяти с половиной часов. За это вемя трактор вместе со сборщиками проходит вдоль поля и обратно один раз. Спелой клубники все еще слишком мало, чтобы тратить полный рабочий день. Кроме того, я понимаю, что, по крайней мере, моя производительность начала значительно снижаться с четвертого часа. Очевидно, было излишне надеяться на то, что новичок сможет трудиться как робот.

Небокат утешает тем, что не позднее третьего дня появляется достаточно навыков, чтобы не отставать от опытных сборщиков.

Местная девушка, которая, как я заметил в конце работы, слушала музыку через наушники на своем мобильном телефоне во время сбора, покидает поле со счастливой улыбкой. Нет, не потому, что наконец, можно сбежать. Она, насколько я понимаю, отнеслась к работе с радостью и готова возвращаться снова и снова в ближайшее время.

Кадри Небокат ФОТО: Margus Ansu

В одном Небокат все же ошиблась: она предупредила, что последствия работы будут ощущатьтся на следующий день. Но не ощущались! Вообще никак! Многие годы тренировок все еще помогают, заключаю я.