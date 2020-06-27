Вакра: детсады Таллинна ждут от города латания бюджетных дыр

Председатель фракции социал-демократов (SDE) в горсобрании Таллинна Райнер Вакра обратился к мэру столицы с запросом о плате за место, недопоступившей в бюджеты детских садов во время чрезвычайного положения. По словам Вакра, пребывающие в неведении директора детских садов ждут ясности относительно того, когда город заполнит пробел в бюджете, пишет Postimees.
«Когда Таллиннское горсобрание освобождало родителей от платы за место, всем нам однозначно казалось, что эти деньги идут не за счет детских садов. Бюджет столичных детских садов и так уже плотный и что-то постоянно остается не сделанным. Однако теперь стало ясно, что детские сады не получили от города ни копейки, чтобы компенсировать не полученный за то время доход. Директора также не располагают информацией о том, планирует ли управа города найти почти четыре миллиона евро и выплатить детским садам компенсацию», - передала пресс-служба SDE слова Вакра.
«Я подал запрос мэру, чтобы получить подтверждение того, что город по-прежнему планирует заботиться о детских садах. Очень сложно управлять работой учреждения, когда в бюджете есть пробел, и нет уверенности, что город его компенсирует. Детские сады в столице нуждаются в четком подтверждении: когда они получат недостающие деньги. Однако, если мэр не планирует платить их детским садам в полном объеме, мы все хотим знать, за счет чего, по его мнению, детские сады должны затянуть и без того туго затянутый пояс», - добавил Вакра.