Вакра: детсады Таллинна ждут от города латания бюджетных дыр

«Когда Таллиннское горсобрание освобождало родителей от платы за место, всем нам однозначно казалось, что эти деньги идут не за счет детских садов. Бюджет столичных детских садов и так уже плотный и что-то постоянно остается не сделанным. Однако теперь стало ясно, что детские сады не получили от города ни копейки, чтобы компенсировать не полученный за то время доход. Директора также не располагают информацией о том, планирует ли управа города найти почти четыре миллиона евро и выплатить детским садам компенсацию», - передала пресс-служба SDE слова Вакра.