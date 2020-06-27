Крупные мировые компании одна за другой отказываются от сотрудничества с Facebook

Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора компании Джеймса Куинси.
«В мире нет места расизму, и в социальных сетях нет места расизму. Компания Coca-Cola приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей по крайней мере на 30 дней», — сказал Куинси, добавив, что за это время Coca-Cola пересмотрит рекламную политику.
Также стало известно,что подразделение Unilever в США откажется от рекламы в Facebook, Instagram (принадлежит Facebook) и Twitter по меньшей мере до конца года, указано на сайте компании. Обстановка в США поляризована, а реклама в этих социальных сетях никак не повысит ценность для людей и общества, заявили в компании. Рекламные бюджеты Unilever в США будут распределены между другими медиа.
В июне, во время продолжающихся протестов против полицейской жестокости и расизма в США, Антидиффамационная лига (ADL), Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NACCP) и другие общественные организации призвали крупных работодателей отказаться от рекламы в Facebook. Они объяснили это тем, что Facebook содействует распространению языка вражды ‒ в частности, социальная сеть внесла издание ультраправого толка Breitbart в список доверенных СМИ.
После призыва Verizon, North Face, Patagonia и другие компании приостановили рекламу в Facebook.
Facebook ежегодно вкладывает миллиарды долларов в обеспечение безопасности пользователей и обновляет политики в сотрудничестве со сторонними экспертами, передает CNBC заявление компании. Представитель Facebook отметил, что компания «знает, что нам предстоит еще много работы». Facebook также сослался на отчет Евросоюза, по данным которого компания за сутки рассматривает больше жалоб на язык вражды, чем YouTube и Twitter.