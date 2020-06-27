Крупные мировые компании одна за другой отказываются от сотрудничества с Facebook

«В мире нет места расизму, и в социальных сетях нет места расизму. Компания Coca-Cola приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей по крайней мере на 30 дней», — сказал Куинси, добавив, что за это время Coca-Cola пересмотрит рекламную политику.

Также стало известно,что подразделение Unilever в США откажется от рекламы в Facebook, Instagram (принадлежит Facebook) и Twitter по меньшей мере до конца года, указано на сайте компании. Обстановка в США поляризована, а реклама в этих социальных сетях никак не повысит ценность для людей и общества, заявили в компании. Рекламные бюджеты Unilever в США будут распределены между другими медиа.

В июне, во время продолжающихся протестов против полицейской жестокости и расизма в США, Антидиффамационная лига (ADL), Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NACCP) и другие общественные организации призвали крупных работодателей отказаться от рекламы в Facebook. Они объяснили это тем, что Facebook содействует распространению языка вражды ‒ в частности, социальная сеть внесла издание ультраправого толка Breitbart в список доверенных СМИ.

После призыва Verizon, North Face, Patagonia и другие компании приостановили рекламу в Facebook.