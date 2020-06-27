Март Хельме отказывается выдвигать свою кандидатуру на роль председателя партии

«Я был председателем партии в течение восьми лет, более десятой части жизни. Когда я стал председателем, поддержка партии была близка к нулю. С тех пор национальные консерваторы достигли Рийгикогу, правительства и Европейского парламента, а также многих местных органов власти. Но нам еще предстоит пройти долгий путь. После следующих выборов мы должны быть партией премьер-министра, и для этого нам нужно вырваться из зоны комфорта и действовать со свежей энергией. Я начну с себя - пора передать эстафету, чтобы партия могла набрать обороты и энергию », - сказал Март Хельме.