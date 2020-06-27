Март Хельме отказывается выдвигать свою кандидатуру на роль председателя партии

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме объявил в субботу на партийном совете, что, хотя он был выдвинут кандидатом на пост партийного председателя, он не намерен баллотироваться на этот пост на партийном съезде 4-го июля.
«Я был председателем партии в течение восьми лет, более десятой части жизни. Когда я стал председателем, поддержка партии была близка к нулю. С тех пор национальные консерваторы достигли Рийгикогу, правительства и Европейского парламента, а также многих местных органов власти. Но нам еще предстоит пройти долгий путь. После следующих выборов мы должны быть партией премьер-министра, и для этого нам нужно вырваться из зоны комфорта и действовать со свежей энергией. Я начну с себя - пора передать эстафету, чтобы партия могла набрать обороты и энергию », - сказал Март Хельме.
«Решение далось мне не легко, поступком не движут эмоции или давление. Я делаю это, чтобы увеличить динамизм партии. Для того, чтобы создать для нас новые возможности и перспективы. Это мое личное и давно обдуманное решение. Я благодарю всех тех, кто выдвинул меня на пост председателя, но я подтверждаю уход в отставку и призываю их проголосовать за Мартина Хельме».