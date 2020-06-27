Какой стране первой достанется вакцина от коронавируса?

7 400 000 000 евро… На проходившем по инициативе Еврокомиссии онлайн-саммите в начале мая такую сумму пожертвовали десятки стран и международных организаций на ускорение разработки вакцины от коронавируса. В субботу, 27 июня, состоится еще одно глобальное благотворительное мероприятие по сбору средств на те же цели - концерт с участием звезд мировой эстрады. Приглашению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен последовали Шакира, Coldplay, Дженнифер Хадсон, Ашер, Джастин Бибер, Quavo, Chloe x Halle, Джей Бальвин, the Queens и многие другие.

Илона Кикбуш, начавшая работать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 лет назад и преподающая сейчас в женевском Институте международных исследований, не припомнит такого энтузиазма. "Это революция, - сказала она в интервью DW. - Появилась общая воля, которой в прежние времена никогда не было".

Но при всем единстве каждая страна рассчитывает стать первой, население которой получит прививку от SARS-CoV-2.

Правительства делают ставку на разные фирмы

На примере британского фармацевтического концерна AstraZeneca видно, какая острая конкурентная борьбы ведется между странами в погоне за вакциной. Фирма уже разработала многообещающий препарат. "В сентябре мы будем знать, есть ли у нас действенная вакцина или нет", - поделился с корреспондентом "Би-Би-Си" глава AstraZeneca Паскаль Сориот.

Но уже сейчас много миллионов доз еще не допущенного к использованию препарата застолбили за собой правительства Великобритании, США, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также сообща Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Но непонятно, кто получит эту вакцину первым, если она и в самом деле окажется действенной.

Поэтому правительства разных стран делают ставки сразу на несколько перспективных "лошадей". И это правильная стратегия, говорит Александер Нуйкен из консалтинговой фирмы EY. "До сих пор совершенно не ясно, кто придет первым, - заявил он корреспонденту DW, - поэтому хорошо, что государственные субсидии распределяются широким веером". Аналитики EY считают, что из более чем 160 проектов, которые сейчас ведутся в разных странах по созданию вакцины, 97 процентов не будут доведены до стадии сертификации.

В США охоту за вакциной ведет генерал

В США гонка за вакциной приобретает черты военной операции. Руководство поручено четырехзвездному генералу Густаву Перна - военному специалисту по логистике и руководителю командования материально-технического обеспечения сухопутных войск Соединенных Штатов. Генерал получил от вашингтонской администрации 10 миллиардов долларов, чтобы к январю в стране было достаточно доз, чтобы сделать прививки всем американцам.

Правительство Германии пошло еще дальше - за 300 миллионов евро вошло в долю потенциального производителя вакцины фирмы CureVac, которой десять дней назад разрешили проводить клинические испытания ее нового препарата. При его создании была использована так называемая RNA-технология (рибонуклеиновая кислота, РНК), при которой вакцина содержит части генетического материала вируса.