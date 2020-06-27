Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

В течение последних суток в Эстонии бло проанализировано 450 первичных тестов на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, положительных тестов не выявлено.

На разработку препарата, создающего у человека иммунитет к COVID-19, разные страны сообща выделяют огромные средства. При этом каждая надеется, что ее население первым получит прививку от SARS-CoV-2.

Евросоюз не будет включать Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы. Такое решение объясняется ситуацией с коронавирусом в России.

Регулярное воздушное сообщение между Латвией и Великобританией возобновится в ближайшее время.

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В июне профильные ведомства Финляндии, Швеции и Норвегии сообщали о повышенной концентрации искусственных радиоактивных веществ в воздухе. По оценкам экспертов, они имеют реакторное происхождение.

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме объявил в субботу на партийном совете, что, хотя он был выдвинут кандидатом на пост партийного председателя, он не намерен баллотироваться на этот пост на партийном съезде 4-го июля.

Посетившее в этом году по случаю 200-летия открытия Антарктиды южный континент экспедиционное судно «Адмирал Беллинсгаузен» начинает предлагать прогулочные туры по Таллинскому заливу.

Журналист Postimees отправился на хутор, чтобы на себе выяснить, действительно ли горячо обсуждаемая сегодня работа по сбору клубники является столь убийственно тяжелой.

Распространенной формой мошенничества является покупка выращенной в Эстонии клубники для получения накладной, затем эстонские ягоды смешиваются с импортными и продаются под видом местной клубники по более высокой цене.