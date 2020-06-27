На Шри-Ланке суд арестовал двух россиян за сбор мертвых жуков

Агентствву об этом сообщил адвокат Георгий Сухов. "За каждого жука просят несколько тысяч рупий, что в общем выходит на троих - больше чем два миллиона рублей. Им говорят - согласитесь на все обвинения, заплатите штраф, а иначе тюрьма", - сказал Сухов.

"Александр Игнатенко в связи с заболеванием находится в больнице, а двое других, к сожалению, в четверг взяты под стражу в суде и находятся в тюрьме. Обвинение, на мой взгляд, является незаконным и необоснованным, достаточных доказательств причастности к каким-либо преступлениям наших граждан не собрано, тем более - доказательств вины", - сказал Сухов.

Игнатенко и его компаньоны изначально обвинялись в уничтожении 277 жуков. При этом, как сообщил адвокату ростовский зоолог, они не занимались ловлей и умерщвлением жуков, а подбирали вдоль дороги погибших особей, сбитых автомобилистами, фотографировали и описывали их.

Сторона защиты считает, что найденные доказательства по делу собраны с грубейшим нарушением закона, обыски у россиян проводились без присутствия переводчика, понятых, адвоката, без составления каких-либо протоколов.

Кроме того, по словам Сухова, все материалы дела, включая предъявленное обвинение, существуют только на сингальском языке.

Игнатенко отправили в тюремную камеру, где также содержатся подозреваемые в терроризме, убийстве и изнасилованиях. Сам Игнатенко после госпитализации из-за язвы пищевода находится в больничной палате, где также проходят лечение 50 человек, сообщил адвокат.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке будут судить российского зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, у которого обнаружили нескольких мертвых жуков. Он попал в тюрьму за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны.