Береговая охрана спасла мужчину, прыгнувшего пьяным в воду

26 июня около 19:45 две женщины подошли к береговой охране G4S на пляже Тамула и сказали, что на лодочном мостике находится мужчина лет 60-и, который хотел бы поговорить с береговой охраной.

Подойдя к мужчине, спасатель почувствовал, что от того сильно несет алкоголем. К тому же, поведение человека было нестабильным. Кроме того, мужчина начал рассказывать о проблемах своей личной жизни и попросил у спасателя поддержки, так как был уверен, что может утонуть.

Мужчина хотел прыгнуть с лодочного моста в воду. Спасатель предложил ему прогуляться по берегу, где он мог бы безопасно смочить себя водой и остыть.

Спасатель призвал на помощь второго сотрудника береговой охраны. Вместе они попытались остановить мужчину, когда он шел к раю лодочного моста, но тот увернулся от береговой охраны, и мост закачался. В итоге мужчина прыгнул в озеро, где глубина воды была более двух метров.

Затем один из спасателей связался с Центром тревоги и вызвал помощь, а другой подплыл к находившемуся в воде мужчине на лодке береговой охраны. Мужчина умел плавать, но время от времени погружался под воду и снова выплывал на поверхность. Его направили к стоявшей у моста парусной шлюпке, за которую он и схватился. На помощь пришел один из посетителей пляжа, вместе с которым спасатель помог пьяному сперва забраться в лодку, а затем на лодочный мост.