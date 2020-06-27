Департамент предупреждает: на одном пляже найдена кишечная палочка

В пробе воды количество бактерий Escherichia coli, то есть кишечной палочки, в 80 раз превышает показатель, измеренный в том же месте 15 июня. Пробы воды берет OÜ Skeltmer, их анализирует пярнуская лаборатория OÜ Keskkonnauuringute Keskus.

Пярнуская горуправа знает о загрязнении и, по данным Департамента здоровья, приступила к выяснению причин загрязнения. В понедельник, 29 июня, будет взят новый образец воды для купания, чтобы определить, исчезло ли загрязнение.

Пробы воды как на пляже Раэкюла, так и Вана-Пярну в пляжный сезон берутся каждую неделю, на центральном пляже Пярну, где качество воды стабильно хорошее, - каждые три недели. По словам специалиста по коммуникациям Пярнуской горуправы Ану Вилльманн, информация о качестве воды отражена на досках качества воды на пляжах Пярну. В качестве дополнительного признака хорошего качества воды используется улыбающийся смайлик, чтобы послание было для всех людей одинаково понятным. Хмурый смайл означает плохое качество воды.

«Качество воды для купания меняется быстро, взятые в четверг пробы на пляже Вана-Пярну уже за день-два могут измениться и показатели воды вновь могут быть в порядке», - отметила Вилльманн.