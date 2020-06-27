«Он отчаянно боролся за свою жизнь»: пятилетний ребенок тонул, пока мать была в магазине

Сегодня в полдень береговой охранник канала Анне возле причала заметил движение и бултыхание в воде. Спасатель тут же позвал на помощь еще одного коллегу. В том месте, где глубина достигает полутора метров, они увидели маленького мальчика, который делал судорожные движения и не мог удержать себя на плаву. Ребенок отчаянно боролся за свою жизнь.

Сотрудники береговой охраны вытащили мальчика из воды. В этот момент лицо ребенка посинело, он больше не мог дышать и терял сознание. По словам спасателей на воде, еще минута – и мальчика надо было бы реанимировать. Сотрудник береговой охраны открыл ребенку дыхательные пути, и вода, которую вдохнул мальчик, вышла.

Во время ожидания скорой помощи к спасателям на воде подошла мать мальчика. Она призналась, что в тот момент, когда произошла опасная ситуация, она была в магазине, но перед этим попросила свою знакомую присмотреть за сыном. В последний раз мальчика видели в предназначенной для детей зоне купания.

Медики скорой помощи проверили на пляже состояние здоровья ребенка и доставили его в больницу для более тщательного осмотра.