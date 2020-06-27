Улов дайверов: из реки Пярну было извлечено несколько магазинных тележек и других интересных вещей

Общество по спасению моря занялось очисткой одного из самых популярных мест летней столицы, где было обнаружено множество интересных вещей.

Глава общества Норман Талсон не мог предположить, что взятый трейлер будет заполнен доверху через несколько часов работы. «Мы закончили работу намного раньше, чем планировалось, потому что в транспорте не было больше места для мусора. На первых десяти метрах у моста Кесклинн мы достали телегу для покупок, велосипед и дорожный указатель», - рассказал Талсон.

В общей сложности два дайвера достали с глубины от трех до пяти метров 11 телег для покупок с надписями близлежащих продуктовых магазинов. Однако самым большим сюрпризом стал дорожный знак, который указывал, сколько километров до Таллинна, Икла и Аудру.

«Грустно. Сколько усилий нужно было приложить, чтобы потопить этот знак! Это крайне опасно. Если бы кто-то ударился об него, прыгнув с пирса...» - произнес Талсон, не желая представлять последствия таких событий.

Непонятно, как очутившийся в воде дорожный знак ФОТО: Urmas Luik

По словам дайверов, около половины тонны металла было извлечено из реки, и в понедельник они отправятся в Куусакоски. Из 400-метровой набережной очистили лишь 150.

«Затею нужно повторить, но трудно найти время, которое устраивает всех», - отметил Талсон, имея в виду более крупную команду: тем, кто работал в воде, помогала группа из шести человек.

Акция была организована волонтерами. Транспортные и другие расходы будут покрыты фондом Coca-Cola и совместным проектом Спасательного союза «Безопасное и чистое Балтийское море».