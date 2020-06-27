Март Хельме: очевидно, следующим председателем будет Мартин

Вы решили не баллотироваться снова на пост председателя партии, однако не собираетесь исчезать из политической среды. Какие у Вас планы на будущее?

Я думаю, что, как партийный идеолог, мне еще есть что дать этой партии. В то же время, по мере приближения круга выборов: местного самоуправления, президентских выборов, выборов в Рийгикогу, разумно выдвинуть на передний план руководства партии людей, чей административный потенциал больше, чем у меня. Мы делаем очень четко продуманный шаг, чтобы партия достигла максимальных успехов на следующих выборах.

Придет ли на Ваше место Мартин Хельме?

В тот момент, когда совет утверждал список, он был назначен единственным кандидатом на пост председателя партии рядом со мной. Поскольку я отказался от выдвижения своей кандидатуры, Мартин, вероятно, станет следующим председателем.

Увидим ли мы в ближайшее время, как рушится коалиция?

Я бы не сказал. Лидеры Isamaa явно не хотят, чтобы коалиция распалась. Однако в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда мы потеряем так много голосов, что у нас возникнут большие трудности с исполнением правительственных решений в Рийгикогу.

Яак Мэдисон, член фракции EKRE, подтвердил в интервью, что не планирует баллотироваться на пост председателя партии.

Что вы думаете о решении Марта Хельме отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя партии?

Респектабельный и смелый шаг. Не каждый средний политик может это сделать. Находясь на вершине, следует в нужный момент передать эстафету молодым. Снимаю шляпу, мое почтение.

Кого Вы считаете лучшим кандидатом на этот пост?

Определенно Мартина Хельме. Он показал себя очень способным, можно с уверенностью сказать, что он является одним из самых видных министров финансов Эстонской Республики, который в течение 8 лет занимал очень тяжелую должность заместителя председателя партии.

Пеэтер Эрнитс, член правления партии, также поддерживает кандидатуру Мартина Хельме.

Что вы думаете об отказе Марта Хельме баллотироваться на пост председателя партии?

Почему нет. У нас немало хороших людей, которые могут быть лидерами партии.

Не было ли таких слухов раньше?

Март много работал, вполне возможно.

Планируете ли вы подать заявку?