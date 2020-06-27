Фото ⟩ Ажиотаж на пляже: водители игнорируют правила парковки

Одна единственная пляжная парковка Высу все еще ремонтируется, хотя и она бы не спасла ситуацию. Автомобили парковались во всевозможных местах, даже там, где парковка запрещена.

Сегодня в полдень морская вода была необычно теплой для июня — 21 градус — и на пляже развевался зеленый флаг. По оценке берегового охранника Робина Тамме, на пляже было около трех тысяч человек, но отдыхающие продолжают прибывать.