Фото ⟩ Ажиотаж на пляже: водители игнорируют правила парковки

Поскольку на пляже Высу в субботу, 27 июня, было около трех тысяч отдыхающих, такое большое количество людей сразу отразилось на улицах поселка, которые были забиты автомобилями, пишет Virumaa Teataja.
Одна единственная пляжная парковка Высу все еще ремонтируется, хотя и она бы не спасла ситуацию. Автомобили парковались во всевозможных местах, даже там, где парковка запрещена.
Сегодня в полдень морская вода была необычно теплой для июня — 21 градус — и на пляже развевался зеленый флаг. По оценке берегового охранника Робина Тамме, на пляже было около трех тысяч человек, но отдыхающие продолжают прибывать.