Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 74-летнюю женщину

Сегодня после полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что утром из своего дома в Ласнамяэ ушла женщина, у которой есть проблемы с памятью. До сих пор она не вернулась домой и есть основание полагать, что она своими силами не найдет дорогу домой. Свой мобильный телефон она оставила дома.