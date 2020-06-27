Сб, 27.06.2020
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Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 74-летнюю женщину

Пропавшая 74-летняя Эста.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей 74-летней Эсты, которая сегодня покинула свой дом на улице Пикри в столичном районе Ласнамяэ.

Сегодня после полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что утром из своего дома в Ласнамяэ ушла женщина, у которой есть проблемы с памятью. До сих пор она не вернулась домой и есть основание полагать, что она своими силами не найдет дорогу домой. Свой мобильный телефон она оставила дома.

Насколько известно на данный момент, на ней может быть светлая блузка и юбка. На ногах, вероятно, боты.

Полиция ищет пропавшую в окрестностях ее дома, но если кто-то сегодня видел ее или знает, куда она могли пойти, стражи правопорядка просят дать об этом знать в Центр тревоги по номеру 112.

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