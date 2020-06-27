Полиция: пропавшая в Ласнамяэ женщина найдена

Сегодня около 19 часов 26-летняя девушка сообщила в Центр тревоги, что она нашла разыскиваемую полицией Эсту в Таллинне на улице Сепа.

Эста не могла вспомнить ни своего имени, ни места проживания. Благодаря бдительной девушке, которая заметила нуждающуюся в помощи пожилую даму и сообщила о ней в полицию, Эста вернулась домой к близким.