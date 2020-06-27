Полиция: пропавшая в Ласнамяэ женщина найдена

Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей 74-летней Эсты, которая сегодня утром покинула свой дом на улице Пикри в столичном районе Ласнамяэ. К вечеру она была найдена, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Сегодня около 19 часов 26-летняя девушка сообщила в Центр тревоги, что она нашла разыскиваемую полицией Эсту в Таллинне на улице Сепа.
Эста не могла вспомнить ни своего имени, ни места проживания. Благодаря бдительной девушке, которая заметила нуждающуюся в помощи пожилую даму и сообщила о ней в полицию, Эста вернулась домой к близким.
Полиция благодарит всех, кто обращался к ним с сообщениями, и особенно девушку, бдительность и готовность прийти на помощь которой позволили вернуть 74-летнюю женщину домой до наступления ночи.