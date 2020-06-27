Заражаются молодые люди: в Швеции произошла новая вспышка коронавируса

В Швеции у несколько молодых людей был обнаружен коронавирус после организованной на юге страны в Лахольме студенческой вечеринки, сообщает BNS со ссылкой на издание Hallandsposten.

По словам врача-инфекциониста Матса Эрнтелля, все получившие положительный результат теста на коронавирус студенты были на одной частной вечеринке. Эрнтелль установил это в сотрудничестве с местными работниками здравоохранения и семейными врачами.

«Ранее вирус в Лахольме не был сильно распространен, поэтому есть риск его массового распространения», - сказал врач-инфекционист.

Есть подозрение, что из-за проведенной в центральной Швеции в Хельсингланде аналогичной студенческой вечеринки началась такая же вспышка заболевания. С той вечеринкой удалось связать около 30 зараженных человек.

В Вестра-Гёталанде также рост числа зараженных, вероятно, начался со студенческой вечеринки.