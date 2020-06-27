«Просто психанул»: в Татарстане оправдали отца, который надругался над полуторагодовалой дочкой

Подсудимый заявил, что "просто психанул" после ссоры с женой и сорвал зло на ребенке. В итоге суд решил, что в действиях отца нет состава преступления, так как у него не было желания удовлетворить сексуальные потребности, пишет Newsru со ссылкой на "Вечерняя Казань".

27 декабря 2019 года мужчина был дома один с тремя детьми, пока жена была на работе. Вечером он позвонил супруге и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение. По данным газеты, он до последнего не хотел вызывать скорую помощь, но жена на этом настояла. Врач-гинеколог в больнице обнаружил у ребенка травмы, свидетельствующие о насилии, девочке понадобилась хирургическая помощь.

В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Суд отправил обвиняемого под домашний арест, хотя следствие ходатайствовало о его отправке в СИЗО. По условиям домашнего ареста мужчина не должен был контактировать с семьей, но нарушал запрет.

Во время следствия бугульминец утверждал, что якобы случайно нанес дочери травмы, меняя памперс. "Это произошло случайно, когда чистил от каловых масс", - объяснил изданию KazanFirst адвокат мужчины Салават Раупов. Однако выступивший в суде эксперт объяснил, что повреждения такого рода не могут быть случайными. Впоследствии и сам отец признался, что совершил насилие над ребенком "от злости".

По данным "Вечерней Казани", жена подсудимого, которая написала на него заявление и давала показания об умышленном характере действий мужа, в суде начала выступать уже в его защиту. По ходатайству обвинения ее даже отстранили от представления интересов дочери, так как действия матери "наносили ущерб действиям несовершеннолетней".

По словам заместителя бугульминского городского прокурора Николая Вдовина, в суде было приведено "множество доказательств того, что подсудимый действовал именно с прямым умыслом", включая показания самого подсудимого, а также фельдшера скорой помощи. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, эксперт в суде "подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый" (каким именно, не уточняется).

Прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, подав апелляцию в Верховный суд Татарстана. "Данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребенку в любом случае был причинен легкий вред здоровью. Однако оценка этому в приговоре не дана", - сообщил РИА "Новости" старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. Адвокат же настаивает, что суд принял "верное и обоснованное решение".

В соцсетях оправдательный приговор вызвал возмущение, к вечеру 26 июня в топ российского Twitter вышли хэштеги #казаньпосадилапедофила и #зверявтюрьму. 27 июня к ним добавился хэштег #КукушкинПедофил: утверждается, что оправданного бугульминца зовут Сергей Кукушкин, но официального его имя нигде не называлось.