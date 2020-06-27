Фото ⟩ Необычная кража на выставке в Эстонии: вор заменил картину своим рисунком

Вчера из двора хутора Корси с выставки под названием "Ruhnu nägu" была украдена картина. Пропажу картины сегодня обнаружил представитель Ruhnu Kultuuriait Трийну Ламп, по словам которой, вор заменил украденную картину работой неизвестного автора.

Выставка была открыта еще до Ивановой ночи, 20 июня. Украденная картина уже была продана, но по договоренности должна была остаться на месте до завершения выставки, то есть до конца августа. Речь идет о произведении кихнуского мульти-таланта Алдена Йыгисуу, которое представляет из себя судно в порту Рингсу. Трийну Ламп сказала, что, видимо, кто-то положил глаз на картину и так тщательно спланировал кражу, что даже подготовил замену.

На замену принесли вот такое произведение неизвестного автора. ФОТО: Ruhnu Kultuuriait

«Не знаю, было ли это отвлечением внимания или просто какая-то шутка. Некоторые сообщения поступают, но никто напрямую не пришел и не сказал, кто сделал и почему, и картина по-прежнему не найдена, - сказала Ламп, отметив, что Рухну - безопасное место, что двери не запирают и оставляют спокойно велосипеды, но сейчас на острове много посторонних и туристов.