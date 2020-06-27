Фото ⟩ Необычная кража на выставке в Эстонии: вор заменил картину своим рисунком

Вчера на острове Рухну произошла кража: находчивый вор забрал оригинальную картину Алдена Йыгисуу и заменил ее произведением неизвестного автора, пишет Saarte Hääl.
Вчера из двора хутора Корси с выставки под названием "Ruhnu nägu" была украдена картина. Пропажу картины сегодня обнаружил представитель Ruhnu Kultuuriait Трийну Ламп, по словам которой, вор заменил украденную картину работой неизвестного автора.
Выставка была открыта еще до Ивановой ночи, 20 июня. Украденная картина уже была продана, но по договоренности должна была остаться на месте до завершения выставки, то есть до конца августа. Речь идет о произведении кихнуского мульти-таланта Алдена Йыгисуу, которое представляет из себя судно в порту Рингсу. Трийну Ламп сказала, что, видимо, кто-то положил глаз на картину и так тщательно спланировал кражу, что даже подготовил замену.
«Не знаю, было ли это отвлечением внимания или просто какая-то шутка. Некоторые сообщения поступают, но никто напрямую не пришел и не сказал, кто сделал и почему, и картина по-прежнему не найдена, - сказала Ламп, отметив, что Рухну - безопасное место, что двери не запирают и оставляют спокойно велосипеды, но сейчас на острове много посторонних и туристов.
Если кто-то что-то знает о местонахождении картины, с Трийну можно связаться по телефону 5210113 или по электронной почте kultuuriait@ruhnu.ee. За полезную информацию обещают вознаграждение.