Видео ⟩ Преступников снесли с дороги: полиция показала, как ловила автоугонщиков

Рано утром у жилого дома на Калда-теэ в Тарту был угнан автомобиль Range Rover. Полицейские развернули операцию по поимке преступников. Поскольку угонщики могли быть вооружены и опасны, кроме патрулей полиции были задействованы полицейские специального подразделения и группы быстрого реагирования.

Range Rover из Тарту направился в сторону Валга. Полицейские последовали за угнанным автомобилем, который пытался скрыться на скорости местами почти 200 км/ч. Полицейские выставили на Валгаском шоссе несколько преград, чтобы вынудить автомобиль остановиться. Водитель автомобиля Range Rover начал таранить автомобили полиции, пытавшиеся его остановить, поэтому полицейским для защиты своей жизни и здоровья пришлось силой вытолкнуть автомобиль с дороги.

Водитель выпрыгнул из угнанного автомобиля на ходу и пытался убежать в лес. За ним следом послали служебную собаку Дениро, который тут же задержал водителя.