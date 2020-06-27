Меркель за диалог с Россией, несмотря на ее «методы дестабилизации»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Берлин должен продолжать "конструктивный диалог" с Россией, несмотря на используемые Москвой "методы дестабилизации". Уверенность в этом глава германского правительства выразила в интервью шести европейским газетам, включая Die Süddeutsche Zeitung и The Guardian. Беседу с ней германское издание опубликовало в субботу, 27 июня, передает DW.

Меркель обратила внимание на проводящиеся РФ "кампании дезинформации", а также напомнила об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в самом центре Берлина в минувшем августе. По этому делу федеральная прокуратура Германии 18 июня выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве.

"Убийство в берлинском парке Тиргартен - это, очевидно, серьезный инцидент, вина за который в настоящее время выясняется в суде", - подчеркнула канцлер ФРГ. "Во всяком случае, мы признаем, что гибридная война и методы дестабилизации являются моделью поведения со стороны России", - добавила она.

Меркель назвала "веские причины для диалога" с Россией

В то же время германской политик считает, что "есть веские причины продолжать конструктивный диалог с РФ". "В таких странах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", - пояснила глава германского правительства.

Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме, уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Он был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.