Каллас: давно ходят разговоры, что Хельме устал

Нынешний председатель EKRE Март Хельме объявил в субботу, что больше не планирует баллотироваться на пост председателя партии. Председатель Партии реформ Кая Каллас считает этот шаг логичным и не очень неожиданным, пишет Postimees.
«Долгое время ходили разговоры о том, что Март Хельме устал и, вероятно, передаст эту должность своему сыну. Мы знаем, что Мартин Хельме также сказал, что он не будет баллотироваться против кандидатуры отца. Очевидно, что в этом правительстве он был самым сильным министром от EKRE, поэтому в этом смысле вполне логично, что сейчас будет предпринят этот шаг», - сказала она.
По словам Каллас, Мартин Хельме, вероятно, и станет следующим председателем EKRE. «Других вариантов тут особо и нет», - добавила она.