Каллас: давно ходят разговоры, что Хельме устал

«Долгое время ходили разговоры о том, что Март Хельме устал и, вероятно, передаст эту должность своему сыну. Мы знаем, что Мартин Хельме также сказал, что он не будет баллотироваться против кандидатуры отца. Очевидно, что в этом правительстве он был самым сильным министром от EKRE, поэтому в этом смысле вполне логично, что сейчас будет предпринят этот шаг», - сказала она.