Президент Кальюлайд отправляется в первый после пандемии коронавируса официальный визит

"Этим визитом мы будем отмечать столетие посольства Эстонии и, следовательно, дипломатических отношений между двумя странами. Визит главы Эстонского государства также является первым официальным визитом, который Германия примет после открытия границ, это демонстрирует особый характер наших отношений", -пояснил Лаури Куузинг, советник президента по иностранным делам.

Председательство Германии в ЕС в качестве одной из тем также фокусируется на цифровых технологиях, а опыт Эстонии в области цифровых технологий также будет обсуждаться на встрече с Конфедерацией промышленников Германии. Эстонские решения в области э-государства служат примером для других стран. Кроме того, президент Кальюлайд хотела бы услышать об опыте участвующих в этом процессе компаний в совершении так называемого «зеленого поворота» и о том, как мы можем использовать те же методы в Эстонии.