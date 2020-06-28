Спортивные состязания сегодня повлияют на организацию движения

Народные спортивные соревнования в воскресенье приведут к ограничениям движения в уездах Харьюмаа и Пыльвамаа, пишет Postimees.
На проходящем через район Виймси шоссе Виймси - Рандвере с 10:30 до 20:30 состоится велосипедная гонка. Во время мероприятия будет действовать ограничение скорости, а на перекрестках будут работать регулировщики движения.
В Пыльвамаа на шоссе Пыльва - Саверна, на отрезке от Палутая до Кроотузе с 12 до 15.30 будет проходить народный триатлон. Во время мероприятия ограничение скорости составляет 30 км/ч.