Вс, 28.06.2020
Я вижу только один эффективный способ решить эту проблему - установить на этой магистрали камеры контроля скорости. Владимир Свет

Спортивные состязания сегодня повлияют на организацию движения

Jalgrattavõistlus. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: JOSEP LAGO/AFP

Народные спортивные соревнования в воскресенье приведут к ограничениям движения в уездах Харьюмаа и Пыльвамаа, пишет Postimees.

На проходящем через район Виймси шоссе Виймси - Рандвере с 10:30 до 20:30 состоится велосипедная гонка. Во время мероприятия будет действовать ограничение скорости, а на перекрестках будут работать регулировщики движения.

В Пыльвамаа на шоссе Пыльва - Саверна, на отрезке от Палутая до Кроотузе с 12 до 15.30 будет проходить  народный триатлон. Во время мероприятия ограничение скорости составляет 30 км/ч.

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