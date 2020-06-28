Вс, 28.06.2020
Почему предприниматели любят временных работников или, скажем так, украинцев? Они просто дешевле и их легче мурыжить на рынке труда. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция за субботу задержала по Эстонии 20 нетрезвых водителей

Полиция за субботу задержала по Эстонии 20 нетрезвых водителей

TRT02:ROOLIJOODIK: TARTU EESTI 29APR20 Sümbolpilt. Roolijoodik, joobes juht, alkohol, joobes juhtimine, purjus autojuht, viin, viinapudel. sa/Foto SILLE ANNUK / TARTU POSTIMEES

ФОТО: Sille Annuk

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии были задержаны 20 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у четверых задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных водителей — алкоголя, сообщила  BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ