Вс, 28.06.2020
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За последние сутки в Эстонии подтвердился один новый диагноз COVID-19

Terviseameti teatel analüüsiti Pärnumaa inimesi COVID-19 suhtes ööpäeva jooksul 117 korral ja nakatunuid ei tuvastatud.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В течение последних суток в Эстонии было проведено 368 анализов первичного теста на вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, и был зафиксирован один положительный результат теста, сообщила пресс-служба Департамента здоровья.

Согласно данным регистра народонаселения, положительный результат теста был получен в Харьюмаа (Таллинн).

По состоянию на утро 28 июня 4 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 1 пациент находится на контролируемом дыхании. В течение дня новых смертей не было. В общей сложности коронавирус унес жизни 69 человек в Эстонии.

На сегодняшний день в больницах закрыто 388 случаев заболевания COVID-19 у 375 человек.

На сегодняшний день выздоровели 1818 человек. Из них в отношении 1385 человек случаи болезни были закрыти (76,2%), 433 человека (23,8%) прошли положительный тест более 28 дней назад и не находятся в больнице, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии было проведено более 105 тысяч первичных тестов, из которых 1 987 или 1,9% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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