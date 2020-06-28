За последние сутки в Эстонии подтвердился один новый диагноз COVID-19

В течение последних суток в Эстонии было проведено 368 анализов первичного теста на вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, и был зафиксирован один положительный результат теста, сообщила пресс-служба Департамента здоровья.
Согласно данным регистра народонаселения, положительный результат теста был получен в Харьюмаа (Таллинн).
По состоянию на утро 28 июня 4 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 1 пациент находится на контролируемом дыхании. В течение дня новых смертей не было. В общей сложности коронавирус унес жизни 69 человек в Эстонии.
На сегодняшний день в больницах закрыто 388 случаев заболевания COVID-19 у 375 человек.
На сегодняшний день выздоровели 1818 человек. Из них в отношении 1385 человек случаи болезни были закрыти (76,2%), 433 человека (23,8%) прошли положительный тест более 28 дней назад и не находятся в больнице, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии было проведено более 105 тысяч первичных тестов, из которых 1 987 или 1,9% были положительными на вирус SARS-CoV-2.