За последние сутки в Эстонии подтвердился один новый диагноз COVID-19

Согласно данным регистра народонаселения, положительный результат теста был получен в Харьюмаа (Таллинн).

По состоянию на утро 28 июня 4 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, 1 пациент находится на контролируемом дыхании. В течение дня новых смертей не было. В общей сложности коронавирус унес жизни 69 человек в Эстонии.

На сегодняшний день в больницах закрыто 388 случаев заболевания COVID-19 у 375 человек.

На сегодняшний день выздоровели 1818 человек. Из них в отношении 1385 человек случаи болезни были закрыти (76,2%), 433 человека (23,8%) прошли положительный тест более 28 дней назад и не находятся в больнице, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.