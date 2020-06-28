В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart

По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки, всего раздались около 50 выстрелов. В это время в двери распределительного пункта въехал белый автомобиль.

Как сообщает издание Record Searchlight со ссылкой на помощника шерифа Фила Джонсона, подозреваемый перед тем, как открыть стрельбу, сделал четыре круга по парковке, потом врезался в здание. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой.

Нападавший, как заявили в местной полиции, был обезврежен после того, как открыл огонь по подоспевшим стражам порядка.

Как передает телеканал KRCR, подозреваемый получил ранение и был доставлен в больницу. По словам Джонсона, злоумышленнику сделали операцию.

По словам медиков, все раненые при стрельбе находятся в удовлетворительном состоянии.