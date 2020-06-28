Теория заговора Пиццагейт набирает обороты в соцсети ТикТок

Опубликованное в Инстаграме Джастина Бибера видео вызвало у его поклонников подозрения и страх за певца.

Под видео некто разместил комментарий, в котором просил мистера Бибера коснуться своего головного убора, если он имел отношение к кругу торговли детьми, известному в США как Пиццагейт. Однако, доказательств того, что Бибер видел это сообщение, не существует. Безобидный жест поп-звезды вызвал волну онлайн-активности, которая продемонстрировала возрождение одной из ранних теорий заговора.

Видео было переведено на испанский, португальский и другие языки, собрав миллионы просмотров. Затем поклонники оставили тысячи комментариев в социальных сетях певца, спрашивая, в безопасности ли он. В течение нескольких дней запрос «Джастин и Пиццагейт» в Гугл взлетели, и хэштег #savebieber (спасем Бибера) начал заполнять просторы интернета.

Четыре года назад, в преддверии президентских выборов 2016-го года, в интернете распространилось необоснованное представление о том, что Хиллари Клинтон и элиты Демократической партии руководили торговлей детьми из вашингтонской пиццерии.