Запуск на орбиту эстонского студенческого спутника откладывается

Европейское космическое агентство утром в воскресенье объявило, что запуск ракеты-носителя Vega отложен до утра понедельника, передала в воскресенье BNS пресс-служба Таллиннского технического университета.

На борту Vega будет находиться построенный в сотрудничестве студентов Таллиннского технического университета и AS Datel спутник Hämarik.

Hämarik — второй студенческий спутник, который университет отправит на орбиту в сотрудничестве с Datel AS. Запуск спутника Koit (Заря) состоялся 5 июля прошлого года в России. Koit и Hämarik — кубсаты 1U.

Koit и Hämarik построены для наблюдения за Землей из космоса — они делают снимки и записывают видео, с помощью которых можно наблюдать за событиями, заниматься картографией Земли и следить за жизнью растительного покрова. Оба спутника снабжены двумя камерами дальнего наблюдения, одна из которых записывает изображение в цвете (RGB), а вторая — в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR). С их помощью можно, например, анализировать жизнеспособность лесов и полей или качество морской среды во времени и пространстве.

Спутники Koit и Hämarik были построены в 2019 году, Koit отправили на орбиту 5 июля 2019 года. Вслед за этим прошли новые испытания Hämarik, например, его испытали на вибрации и ударопрочность, по итогам испытаний компоненты и подсистемы спутника сделали более надежными.