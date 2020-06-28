Вс, 28.06.2020
Если борьба за бесспорное первенство обостряется, то… Двум медведям в одной берлоге не жить. Вячеслав Иванов

Убытки Горхолла в 2019 году сократились почти в два раза

Таллиннский горхолл.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Убытки Таллиннского городского холла в 2019 году составили 65 320 евро, что, по сравнению с предыдущим годом, меньше на 30 000 евро, передает ERR

Ледовый холл в принадлежащем Таллинну учреждении прекратил работу 1-го июня 2009-го года, а 1-го января 2010-го года закрылся и находившийся в стенах здания концертный зал.

С тех пор основные доходы Горхолла стали поступать от сдачи в наем недвижимости. В 2019-ом году доход от этого вида деятельности составил 40 612,9 евро.

В прошлом году власти Таллинна выделили на содержание Горхолла 480 000 евро в год. 

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