Убытки Горхолла в 2019 году сократились почти в два раза

Убытки Таллиннского городского холла в 2019 году составили 65 320 евро, что, по сравнению с предыдущим годом, меньше на 30 000 евро, передает ERR.
Ледовый холл в принадлежащем Таллинну учреждении прекратил работу 1-го июня 2009-го года, а 1-го января 2010-го года закрылся и находившийся в стенах здания концертный зал.
С тех пор основные доходы Горхолла стали поступать от сдачи в наем недвижимости. В 2019-ом году доход от этого вида деятельности составил 40 612,9 евро.
В прошлом году власти Таллинна выделили на содержание Горхолла 480 000 евро в год.