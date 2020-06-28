Убытки Горхолла в 2019 году сократились почти в два раза

Ледовый холл в принадлежащем Таллинну учреждении прекратил работу 1-го июня 2009-го года, а 1-го января 2010-го года закрылся и находившийся в стенах здания концертный зал.

С тех пор основные доходы Горхолла стали поступать от сдачи в наем недвижимости. В 2019-ом году доход от этого вида деятельности составил 40 612,9 евро.