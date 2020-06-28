Экс-морпех США организовал в Эстонии конопляный бизнес

Гражданин Эстонии Уайатт считает здешнюю чистую и нетронутую природу скрытым сокровищем. «Вода отличная, почва органическая. Это большая удача, что здесь не так много вредителей. Благодаря этому не нужно использовать много пестицидов , - сказал он европейскому изданию Healtheurope.eu.

Цель Уайатта - создать в Эстонии чистое, натуральное и органическое культивирование конопли и начать производство высококачественных продуктов CBD-продуктов, в основном, конопляного масла.

CBD, или каннабидиол, представляет собой содержащийся в конопле каннабиноид, который используется при производстве различных продуктов из конопли, особенно масел, а также, например, в пищевых продуктах.

В отличие от THC, или тетрагидроканнабинола, CBD не обладает психотропным эффектом. Тем не менее, ему приписывают ряд полезных, в основном медицинских, свойств, хотя многие из них не были научно подтверждены.

Компания Уайатта Hemp Futures будет выращивать в основном семена конопли сорта Finola, которая выведена в Финляндии и поэтому хорошо подходит для эстонского климата. Он говорит, что нанял двух специалистов для разведения новых сортов и создания новых продуктов.

Хотя в Эстонии есть и другие производители промышленного каннабиса, Уайатт считает, что его козырем является чистота продукта. «На рынке есть много игроков, которые говорят, что производят высококачественные КБР, хотя на самом деле они этого не делают», - сказал он.

Hemp планирует осуществлять весь производственный цикл от посева до продажи. Помимо вспашки Уайатт собирается все делать вручную.

Много мифов и стереотипов

В дополнение к качественному продукту, они хотят предложить клиенту лучший пользовательский опыт. План состоит в том, чтобы создать программу лояльности, которая предлагает скидки и подарки долгосрочным постоянным клиентам. Уайатт говорит, что постоянно ожидает обратной связи от клиентов, а также позволяет им тестировать новые продукты.

По словам Уайатта, если в настоящее время Hemp сфокусирован на выращивании, то производство и продажа масла CBD начнется этой осенью. Основным рынком сбыта он видит внутренний рынок Европейского Союза, преимуществами которого он называет свободное перемещение товаров, услуг и людей. Он считает, что использование продуктов каннабиса растет, что может привести к еще большему взрыву в ближайшие пять лет.

По словам Уайатта, существует много мифов и стереотипов, связанных с промышленной коноплей. «Вся история о том, что КБР наносит ущерб здоровью людей, является политической уловкой, подкрепленной расизмом и желанием контролировать жизнь людей», - сказал он.