Романтикам и мечтателям, циникам и реалистам: электротеатр Тарту открывает свои двери и ждет всех

«В джазе только девушки» 1959-го года, считающаяся одной из лучших комедий в мире, фильм 1990-го года «Таллинн в темноте», а также авангардная авантюра Алехандро Йодоровского 1950-х годов «Бесконечная поэзия» 2016-го года будут доступны посетителям.

Романтики и мечтатели, а также циники и реалисты найдут фильм, который им подойдет в июльской программе, обещает театр.

В первый вечер летнего кинотеатра 1-го июля в 20:30 вы увидите беспрецедентную черно-белую версию фильма «Паразит» в Электрическом театре. Это специальная постановка режиссера Бонг Джун Хо. В черно-белом варианте режиссер представил фильм еще до легендарного Оскара в прошлом году. Когда он рос в Южной Корее, мать Бон Чон Хо не позволяла ему ходить в кино, потому что боялась бактерий. Так будущий режиссер смотрел важные фильмы на своем домашнем черно-белом телевизоре.

Первый фильм «Стой рядом со мной», выпущенный в 1986-ом году Робом Райнером, рассказывает историю детства Стивена Кинга, в которой приключение с друзьями превращается в жизненно важный опыт. То, что переживается в детстве летом, оставляет след жизни навсегда.

Прежде чем прийти в кино, важно помнить, что для предотвращения распространения вируса этим летом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в зале. Если члены семьи и друзья могут сидеть бок о бок, то незнакомцы должны быть подальше друг от друга.

«Вы можете смело оставлять несколько пустых стульев вокруг себя», - сказал Андрес Каутс, лидер «Электриатри», который подтвердил, что до 60 билетов, или половина объема зала «Электриатри», будут продаваться за каждый показ.

Вам не нужно носить маску, когда вы идете в кино. Однако желающие могут бесплатно взять маску в кассе. Организаторы электрического театра считают, что свобода одного человека не носить маску не уменьшает свободу другого человека носить маску и наоборот. «У каждого, кто готов носить маску, чтобы защитить себя и других, есть основания для уважения», - подчеркнул Каутс.