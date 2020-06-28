Галерея ⟩ Фанаты катания на роликах за две ночи проехали от Таллинна до Тарту

Опытные роллеры за две ночи проехали расстояние от Таллинна до Тарту и прибыли в университетский город сегодня в шесть часов утра, пишет Tartu Postimees.
На старте роллеров было 13, в Тарту прибыли 11 из них. "У одного сильно разболелось колено, а второй очень сильно устал", - рассказал организатор ночного пробега на роликовых коньках Тынис Паалме. Сам он ехал в Тарту спиной вперед - он является мировым рекордсменом по обратному катанию на марафонском дистанции (Берлин, 2019).
В первую ночь старт был дан около полуночи, во вторую - в два часа ночи. По словам Паалме, роллерам повезло с погодой, потому что дождя не было. «Вызовы и самопреодоление делают людей счастливыми», - добавил он.
В предыдущие годы школа катания на роликовых коньках совершала поездки в Пярну, Раквере и Хаапсалу. Это была уже десятая гонка на роликовых коньках между городами, и на этот раз было решено отправиться в Тарту, чтобы отпраздновать юбилей.