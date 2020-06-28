Галерея ⟩ Фанаты катания на роликах за две ночи проехали от Таллинна до Тарту

На старте роллеров было 13, в Тарту прибыли 11 из них. "У одного сильно разболелось колено, а второй очень сильно устал", - рассказал организатор ночного пробега на роликовых коньках Тынис Паалме. Сам он ехал в Тарту спиной вперед - он является мировым рекордсменом по обратному катанию на марафонском дистанции (Берлин, 2019).

В первую ночь старт был дан около полуночи, во вторую - в два часа ночи. По словам Паалме, роллерам повезло с погодой, потому что дождя не было. «Вызовы и самопреодоление делают людей счастливыми», - добавил он.