Вс, 28.06.2020
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  • В Швейцарии 300 человек посадили на карантин из-за вспышки коронавируса в ночном клубе

В Швейцарии 300 человек посадили на карантин из-за вспышки коронавируса в ночном клубе

Цюрих

ФОТО: www.imago-images.de/imago images/Geisser / Scanpix

Швейцарские власти изолировали 300 человек, посещавших на прошлой неделе цюрихский ночной клуб, где была обнаружена вспышка коронавируса, пишет Postimees.

Власти направили на карантин посетителей и персонал ночного клуба, после выявленных шести случаев заражения.

По данным местных властей, на прошлой неделе клуб Flamingo Club посетил мужчина, у которого затем подтвердилось заражение коронавирусом. Вскоре диагноз подтвердился еще у пятерых посетителей из той же компании.

На основании списка посетителей, полученных из клуба, власти связались с другими людьми в клубе, в общей сложности 300 человек получили распоряжение о 10-дневном карантине.

За последние 24 дня в Швейцарии добавилось 69 новых инфицированных  коронавирусом. В общей сложности в стране зарегистрировано 31 555 случаев инфекции и 1681 смертельный исход.

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