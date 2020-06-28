В Швейцарии 300 человек посадили на карантин из-за вспышки коронавируса в ночном клубе

Власти направили на карантин посетителей и персонал ночного клуба, после выявленных шести случаев заражения.

По данным местных властей, на прошлой неделе клуб Flamingo Club посетил мужчина, у которого затем подтвердилось заражение коронавирусом. Вскоре диагноз подтвердился еще у пятерых посетителей из той же компании.

На основании списка посетителей, полученных из клуба, власти связались с другими людьми в клубе, в общей сложности 300 человек получили распоряжение о 10-дневном карантине.