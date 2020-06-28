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Для авиапассажиров в ЕС с 1 июля будут действовать новые правила. Что нужно знать?

Tallinn, 20.05.2020 Tallinna Lennujaamast väljus airBalticu lennuk, mis viis reisijad Riiga. airBaltic started flying again. Flight from Tallinn to Riga, Tallinn Airport. Foto Remo Tõnismäe,Postimees

ФОТО: Remo Tõnismäe

1 июля Евросоюз откроет свои границы для небольшого числа третьих стран, пишет DW. Список планируется расширять. Кого скоро пустят в ЕС, и как вести себя пассажиру на авиарейсах в Европе?

Въезд в Европейский Союз с 1 июля будут открывать постепенно. Вначале ожидается, что доступ получат граждане только 6 стран Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, ведь эпидемиологическая ситуация в них схожая или даже лучше, чем в ЕС. В дальнейшем список планируется расширять, хотя о включении в него, например, России или Беларуси в ЕС пока даже не ведутся дискуссии.

Что же касается внутренних границ Шенгенской зоны, то они открыты уже с 15 июня. Таким образом к началу школьных каникул граждане 26 стран Шенгена получили возможность отправиться в авиапутешествие, которые сейчас с удвоенной силой рекламируют турагентства и авиакомпании. Один из главных аргументов этой рекламы - это выработанные и внедренные в самолетах и аэропортах меры эпидемиологической безопасности, которые призваны уберечь пассажиров от коронавируса. Каковые же эти меры, и как теперь должен себя вести авиапассажир в Европе?

Маска - и в самолете, и в здании аэропорта

Пожалуй, главное: ношение маски теперь является для авиапассажира в Европе обязательным. Причем "с момента входа в здание аэропорта вылета до момента выхода из аэропорта назначения", говорится в опубликованных структурами ЕС инструкциях по пассажирским авиаперевозкам. Исключение делается только для детей до 6 лет и людей, которым ношение маски противопоказано по медицинским соображениям.

Кроме того, пассажирам необходимо менять маску каждые 4 часа, а также регулярно мыть руки и дезинфицировать их. Так как регистрация на рейс, досмотр, а также сам перелет обычно занимают более 4-х часов, пассажирам имеет смысл иметь при себе как минимум 1 запасную маску.

Ручная кладь

В большинстве немецких аэропортов введено правило, позволяющее пассажиру брать с собой в салон только одну единицу ручной клади. Это должно ускорить досмотр багажа пассажиров и таким образом минимизировать опасность заражения в аэропорту. При досмотре багажа необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Для этого авиакомпании совместно с наземными службами должны реализовать новую разметку в аэропортах и открыть дополнительные стойки регистрации и досмотра пассажиров.

Медицинский контроль в аэропортах

В данный момент в немецких аэропортах, к примеру, нет обязательного измерения температуры у всех пассажиров. Однако аэропорты должны иметь необходимое оборудование и быть готовы начать поголовное измерение температуры в любой момент по распоряжению соответствующих ведомств.

Права требовать оставить соседнее кресло пустым у пассажиров нет

Авиакомпании могут иметь свои правила. Так, немецкая Lufthansa планирует в ближайшие недели предлагать пассажирам добровольно пройти тестирование на коронавирус. Услуга будет введена в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. Результаты теста будут известны через 4 часа. По информации авиакомпании, этот сервис будет востребован прежде всего теми пассажирами, которые отправляются в страны, для въезда в которые необходим свежий тест на SARS-CoV-2.

Насколько велик риск заражения на борту

Риск заражения на борту есть, но он небольшой, уверяют авиакомпании и европейский производитель самолетов, концерн Airbus. Объясняют они это тем, что в салоне самолета циркуляция воздуха происходит сверху вниз. Поэтому выдыхаемый пассажирами воздух вместе с капельками влаги сразу оказывается у пола салона и не попадает на соседей. "Риск заражения воздушно-капельным путем в наших самолетах так же незначителен, как и риск заражения в операционной какой-нибудь немецкой клиники", - написала на своем вебсайте авиакомпания Condor.

Останутся ли пустыми места в середине?

Авиакомпании в ЕС не обязаны оставлять пустыми места посередине, то есть между местом у окна и местом у прохода. Перевозчик может это сделать, но только в том случае, если загрузка самолета это позволяет. Таким образом, права требовать этого от авиакомпании у пассажиров нет.

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