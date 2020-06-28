Радиоактивные ядерные частицы обнаружены и в Эстонии

По данным департамента, они не угрожают здоровью человека.

Сегодня утром министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обменялся с министрами иностранных дел Финляндии, Латвии и Литвы информацией о росте концентрации радиоактивных частиц.

«Из разных стран поступила информация о незначительном увеличении фона радиоактивных изотопов в северо-восточной Европе. Хотя уровень не содержит никакой угрозы для здоровья человека, в наших интересах и в интересах международной безопасности в целом определить масштабы роста этого фона, потому что он, безусловно, является антропогенным», - отметил Рейнсалу.

Он добавил, что по этому вопросу Эстония находится в контакте с Международным агентством по атомной энергии и другими странами .

Северные страны на этой неделе сообщили о небольшом июньском повышении уровня радиации в северной Европе, официальные представители Нидерландов заявили, что источник мог находиться в западной части России и указывать на «повреждение элемента ядра на АЭС».

В первую очередь под подозрение попали Кольская и Ленинградская АЭС, а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря, пишет GreenPeace.

В Росэнергоатоме заявили, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на АЭС северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.