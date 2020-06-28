Вс, 28.06.2020
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  • Цены на эстонскую клубнику на рынках опустились до приемлемого уровня

Цены на эстонскую клубнику на рынках опустились до приемлемого уровня

Длительная жара способствовала созреванию клубники на ягодных полях Эстонии. Обильный урожай значительно снизил цену на рынке по сравнению с прошлыми выходными, пишет Pärnu Postimees.

Хотя по сравнению с ценами предыдущих лет ягоды подорожали, покупательский интерес посетителей пярнуского рынка высок - местные ягоды покупают как коробками, так и целыми ящиками.

Клубнику популярных сортов Sonata, Rumba и Asia можно приобрести по цене от 3,50 до 5 евро за килограмм.

По словам одной молодой продавщицы ягод, самая низкая цена составляет 3,50. «Дешевле уже не будет», - заверила девушка.

На прошлых выходных эстонская клубника стоила на рынке в Пярну десять евро за килограмм.

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