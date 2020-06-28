Цены на эстонскую клубнику на рынках опустились до приемлемого уровня

Длительная жара способствовала созреванию клубники на ягодных полях Эстонии. Обильный урожай значительно снизил цену на рынке по сравнению с прошлыми выходными, пишет Pärnu Postimees.
Хотя по сравнению с ценами предыдущих лет ягоды подорожали, покупательский интерес посетителей пярнуского рынка высок - местные ягоды покупают как коробками, так и целыми ящиками.
Клубнику популярных сортов Sonata, Rumba и Asia можно приобрести по цене от 3,50 до 5 евро за килограмм.
По словам одной молодой продавщицы ягод, самая низкая цена составляет 3,50. «Дешевле уже не будет», - заверила девушка.
На прошлых выходных эстонская клубника стоила на рынке в Пярну десять евро за килограмм.