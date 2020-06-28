Цены на эстонскую клубнику на рынках опустились до приемлемого уровня

Хотя по сравнению с ценами предыдущих лет ягоды подорожали, покупательский интерес посетителей пярнуского рынка высок - местные ягоды покупают как коробками, так и целыми ящиками.

Клубнику популярных сортов Sonata, Rumba и Asia можно приобрести по цене от 3,50 до 5 евро за килограмм.

По словам одной молодой продавщицы ягод, самая низкая цена составляет 3,50. «Дешевле уже не будет», - заверила девушка.