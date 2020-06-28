Перед посольством Республики Беларусь в Таллинне состоится пикет

Мероприятие призвано поддержать честные и прозрачные президентские выборы в Беларуси и выразить протест против незаконных задержаний альтернативных кандидатов в президенты, активистов и простых граждан.

«В преддверии выборов в Беларуси проявились незаконность и запугивание, что вызвало несогласие и гнев. Мы заботимся о будущем Беларуси и солидарны со всеми белорусскими политзаключенными, активистами и противники режима Лукашенко, а также те, кто выступает за справедливый подсчет во время голосования 9 августа», - подчеркнули организаторы пикета.

Цель пикета - объединить эстонских белорусов, привлечь внимание эстонских СМИ к политическим репрессиям в Республике Беларусь, привлечь внимание белорусского посла к мнению эстонских белорусов и выразить солидарность за честные выборы со всеми гражданами мира.