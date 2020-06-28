Вс, 28.06.2020
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Перед посольством Республики Беларусь в Таллинне состоится пикет

Протест в Минске. Фото иллюстративное.

ФОТО: SERGEI GAPON/AFP

В понедельник с 14 до 16 часов перед посольством Республики Беларусь на улице Магдалеэна в Таллинне состоится пикет проживающих в Эстонии граждан Республики Беларусь.

Мероприятие призвано поддержать честные и прозрачные президентские выборы в Беларуси и выразить протест против незаконных задержаний альтернативных кандидатов в президенты, активистов и простых граждан.

«В преддверии выборов в Беларуси проявились незаконность и запугивание, что вызвало несогласие и гнев. Мы заботимся о будущем Беларуси и солидарны со всеми белорусскими политзаключенными, активистами и противники режима Лукашенко, а также те, кто выступает за справедливый подсчет во время голосования 9 августа», - подчеркнули организаторы пикета.

Цель пикета - объединить эстонских белорусов, привлечь внимание эстонских СМИ к политическим репрессиям в Республике Беларусь, привлечь внимание белорусского посла к мнению эстонских белорусов и выразить солидарность за честные выборы со всеми гражданами мира.

«Пока мы невидимы, мы уязвимы. Только вместе мы можем победить. Все заинтересованные могут принять участие в пикете, и желательно широкое освещение в СМИ », - отмечают организаторы.

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