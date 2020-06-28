Представитель Balbiino - о шумихе вокруг слова "эскимо": у нас нет причин для паники

"Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем этот термин [эскимос] уничижительным", - объяснила главный маркетолог американской компании-производителя мороженого Dreyer's Элизабелл Маркес.

Менеджер по маркетингу Froneri Finland Минна Брунберг говорит, что отказ от использования термина "эскимос" также рассматривается в Финляндии. «Мы знаем, что это проблема, и мы работаем над этим в приоритетном порядке», - сказала Брунберг.

В Эстонии предприятие Balbiino производит мороженое Onu Eskimo. Директор по маркетингу акционерного общества Balbiino Хейкки Пыхи заверил Elu24, что смена название не планируется, так как слово «эскимо» происходит от прозвища легендарного мастера мороженого Эвальда Роома.

«Роома был первым эстонским мороженщиком, который начал производить мороженое в Тарту в 1932 году. Весь Тарту и вся Эстония знают его под именем "Дядя эскимос", это было такое прекрасное прозвище», - объяснил Пыхи.

По его словам, много разных видов мороженого эскимо также продается в Латвии и Литве; в Восточном блоке слово «эскимо» использовалось в качестве синонима для мороженого на протяжении десятилетий. Слово "eskimojäätis" ("мороженое-эскимо") также есть в словаре эстонской орфографии и означает мороженое в шоколадной глазури.

«У нас вообще нет причин для паники, потому что у нас есть название продукта Onu Eskimo. Мы не нападали на северные народы. Это не та тема, которая должна вызывать у кого-то головную боль», - подтвердил директор по маркетингу Balbiino.

Пыхи предположил, что американцы меняют название продукта, чтобы успокоить совесть. «Я думаю, суть в том, что американцы чувствуют себя колонизаторами. Они сделали слишком много индейцам, инкам, майя и народам Аляски. В США многие вещи утрируются и кажутся нам странными», - сказал он.