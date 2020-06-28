Фото и видео ⟩ Фабрика «Норникеля» сливала ядовитые отходы: трубу в спешке разобрали и раздавили полицейскую машину

В российском Норильске произошла новая экологическая авария: при незаконной перекачке жидкости в тундровую зону из хвостохранилища в районе "Талнахской обогатительной фабрики" (предприятие "Норникеля") произошла утечка, существует угроза попадания вредных веществ в реку Хараелах, сообщили российские СМИ со ссылкой на краевой главк МЧС в воскресенье, 28 июня.

ВАЖНО: «Норникель» прямо сейчас сливает производственные отходы в озеро Пясино. Видео от 28 июня:https://t.co/13iJfwgUPS pic.twitter.com/yKfFEcWHFi — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

"Новая газета", ссылаясь на представителя Росприроднадзора, активистов экологической организации "Гринпис" и собственного корреспондента, сообщает, что в тундру из хвостохранилища выкачивается насосами вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. "Здесь она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино", - пишет издание. В материале отмечается, что очевидцы вызвали на место происшествия полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

Ядовитые отходы «Норникель» прямо сейчас сливает в реку. Еще одно видео от 28 июняhttps://t.co/21DV4VXVW8 pic.twitter.com/L1PiG2dr4w — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

Трактор раздавил полицейскую машину

Полиция начала проверку по факту наезда тяжелой техники на служебную машину правоохранительных органов вблизи места незаконной перекачки отходов в тундру вблизи Норильска, сообщили "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю в воскресенье. Как рассказал представитель пресс-службы, пострадавших нет. По предварительной информации, водитель трактора не убедился в совершении маневра, в результате чего наехал на полицейский автомобиль, передает Newsru.

Он пояснил, что ДТП произошло, когда сотрудники полиции и СК проверяя информацию от местного жителя, заявлявшего о возможном сливе отходов, прибыли на указанное место. По факту обращения так же проводится проверка органами дознания.

Угроза загрязнения водоемов под Норильском

Об утечке отработанных шламов в районе фабрики "Норникеля" сообщил и источник "Интерфакса". "Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы", - заявил собеседник агентства. В компании "Норникель" позже подтвердили факт утечки, сообщив, что утечка уже остановлена, в настоящее время оценивается ущерб окружающей среде.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что сброс оборотной воды из отстойного пруда в Норильске проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды. Она также подтвердила, что сброс остановлен, по факту произошедшего на месте работают инспекторы Росприроднадзора.

Это уже не первая за последнее время серьезная авария на предприятиях Норильска, угрожающая экологии региона. 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Вторая по масштабам авария в России

16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, в настоящее время продолжаются работы по очистке малых водоемов.