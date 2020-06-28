Пассажирский поезд сбил шестилетнего ребенка

Сегодня, 28 июня, в 14 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ряпина между железнодорожными станциями "Хольванди" и "Рууса" на пути вышел мальчик, который получил удар от приближающегося пассажирского поезда. Машинист прогудел и дернул рычаг аварийного торможения, но, к сожалению, столкновения избежать не удалось.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Бальдур Пильден сказал, что на болотистую местность оперативному транспорту было трудно попасть, поэтому оперативные сотрудники, вынужденные пройти километры пешком, оказали первую помощь ребенку на месте. Далее было решено ребенка на поезде доставить до остановки "Рууса", где его можно было быстро передать медикам и доставить в больницу. Ребенок был в сознании, насколько известно на данный момент, его состояние не опасно для жизни.

«По предварительным данным, ребенок в одиночку ушел со двора дома и без ведома родителей отправился гулять и, выходя из лесной чащи, неожиданно оказался на рельсах, где получил удар от приближающегося пассажирского поезда», - сказал полицейский.

В поезде было мало людей, при экстренном торможении они не пострадали.