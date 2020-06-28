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Ryanair с сегодняшнего дня возобновляет полеты из аэропорта Риги

A Ryanair airplane passes a Stop sign as it lands at Barcelona-El Prat airport, the day before a cabin crew strike is to be held in European countries, in Barcelona, Spain, July 24, 2018. REUTERS/Albert Gea

ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS

С сегодняшнего дня регулярные международные авиаперелеты из и в международный аэропорт "Рига" возобновляет ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, сообщила агентству BNS представитель аэропорта Лаура Кулакова.

По ее словам, первый рейс из Риги Ryanair совершит в Вену, но в ближайшее время авиакомпания планирует начать полеты и в другие пункты назначения - Лондон, Берлин, Дублин, Милан, Брюссель, Манчестер, Эдинбург, Ист-Мидлендс и Пафос.

Кулакова сообщила, что в общей сложности со следующей недели из аэропорта "Рига" можно будет отправиться в более чем 30 пунктов назначения. Рейсы будут обеспечивать авиакомпании Ryanair, Wizz Air, airBaltic, Lufthansa и Finnair.

Она также напомнила, что при планировании поездки пассажиры должны ознакомиться с требованиями эпидемиологической безопасности аэропорта и авиакомпании, а также с ограничениями в стране назначения. Например, авиакомпания airBaltic не допускает на борт лиц, температура тела которых превышает 37,8 градуса.

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