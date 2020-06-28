Ryanair с сегодняшнего дня возобновляет полеты из аэропорта Риги

По ее словам, первый рейс из Риги Ryanair совершит в Вену, но в ближайшее время авиакомпания планирует начать полеты и в другие пункты назначения - Лондон, Берлин, Дублин, Милан, Брюссель, Манчестер, Эдинбург, Ист-Мидлендс и Пафос.

Кулакова сообщила, что в общей сложности со следующей недели из аэропорта "Рига" можно будет отправиться в более чем 30 пунктов назначения. Рейсы будут обеспечивать авиакомпании Ryanair, Wizz Air, airBaltic, Lufthansa и Finnair.